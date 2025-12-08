50-летняя гимнастка Чусовитина планирует отобраться на свою девятую Олимпиаду

Легендарная «бабушка спортивной гимнастики» Оксана Чусовитина рассказала ТАСС, что готовится к отбору на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе.

50-летняя спортсменка присутствовала на гимнастическом турнире в Москве в качестве почетного гостя.

«Я не планировала ехать в этом году на чемпионат мира в Джакарту, решила взять паузу, чтобы подготовить программы для всех четырех снарядов. Сейчас хочу только тренироваться и не отвлекаться на соревнования. Я намерена спокойно готовиться, чтобы в 2027–2028 годах отбираться на Олимпийские игры», – заявила Чусовитина.

В этом году спортсменка принимала участие в этапах Кубка мира и завоевала бронзу в немецком Котбусе.

За свою невероятную карьеру Оксана Чусовитина выступала за сборные СССР, СНГ, Германии и Узбекистана, который и представляет в настоящее время. Гимнастка выступала на восьми подряд Олимпиадах — с 1992 по 2020 год. На Игры в Париже в 2024 году ей помешала отобраться травма. В 1992 году Чусовитина стала олимпийской чемпионкой в командных упражнениях, в 2008-м завоевала серебро в своем любимом упражнении — опорном прыжке.

