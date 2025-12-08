Авербух считает, что фигурист Гуменник может завоевать на Олимпиаде любую медаль, кроме золотой

Авербух заявил, что в настоящее время объективно сильнейшим фигуристом мира является американец российского происхождения Илья Малинин. На финале Гран-при в Японии Малинин выполнил семь четверных прыжков и установил новый рекорд в произвольной программе (238,24). По мнению Авербуха, Малинин может проиграть только сам себе и во время своих прокатов вообще не думает о тактической борьбе с соперниками, а просто пытается извлечь максимум из своей невероятной формы.

«Что касается Пети, то я думаю, что дальше, начиная со второго места, непобедимых нет. Гуменник тоже в этом году идет на пять четверных, на серьезные прокаты. Если не дрогнет, то вполне может бороться», — сказал Авербух.

В сентябре Петр Гуменник победил на квалификационном турнире в Пекине, завоевав именную олимпийскую лицензию.