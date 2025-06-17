53-летний Яромир Ягр не планирует завершать карьеру

Знаменитый чешский нападающий Яромир Ягр заявил Sportsnet, что рассчитывает продолжить карьеру и в следующем сезоне. В феврале хоккеисту исполнилось 53 года.

С 2018 года Ягр выступает за клуб «Рытиржи Кладно», владельцем которого он сам и является. В минувшем сезоне в 38 матчах суперветеран набрал 16 (5+11) очков.

За всю свою профессиональную карьеру в клубах и сборной Ягр провел 2622 матча, в которых набрал 2772 очка. Нападающий дважды выигрывал Кубок Стэнли и чемпионат мира, а также побеждал на Олимпиаде. Эти достижения позволили ему войти в «Тройной золотой клуб».

Ранее стало известно, что «Питтсбург» не собирается продлевать контракт с российским нападающим Евгением Малкиным, который проведет за «Пингвинз» последний сезон.