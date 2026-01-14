71-летний Тарханов получил неожиданную работу

71-летний специалист подписал контракт до конца сезона 2026 года. Для Тарханова это будет первый опыт работы в женском футболе. Его помощниками назначены Артем Баранов и Евгений Алексеев.

Красноярск — важный город в жизни Тарханова. Его семья перебралась в Сибирь из Казахстана, когда будущий футболист был еще дошкольником. Первым клубом в карьере Тарханова был красноярский «Автомобилист», за который он играл вместе с Олегом Романцевым. Позже Тарханов входил в тренерский штаб Романцева в «Спартаке».

В 2020 году Тарханов возглавил мужскую команду «Енисея», однако проработал с ней лишь несколько месяцев, соблазнившись заманчивым предложением из Болгарии.

Ранее стало известно, что испанский специалист Франк Артига назначен главным тренером казанского «Рубина».