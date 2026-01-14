«Рубин» объявил о назначении нового главного тренера

Соглашение с испанским специалистом рассчитано на полтора года.

Артига возвращается в Россию. Ранее он работал со столичной «Родиной» и подмосковными «Химками». Тренер прошел солидную школу «Барселоны», где руководил молодежными командами разных возрастов и даже в четырех матчах возглавлял основную команду легендарного каталонского клуба.

После увольнения из «Химок» специалист нашел себе работу в экзотическом месте — руководил клубом «Петру Луанда» из Анголы. Ради возвращения в РПЛ специалист досрочно расторг контракт. Сообщалось, что «Рубин» заплатит африканскому клубу неустойку в сумме €700 тыс.

«Рубин» занимает седьмое место в РПЛ. Руководство клуба и региона сочло этот промежуточный результат несоответствующим потенциалу команды и приняло решение уволить Рашида Рахимова. От Артиги в Казани ждут не только улучшения результатов, но и повышения зрелищности игры команды.