79-летняя подмосковная бегунья выиграла престижный марафон

Время спортсменки — 5 часов 24 минуты 47 секунд. Теперь на счету Людмилы Иосифовны стало 197 покоренных марафонских трасс. Как она отметила, по ходу забега ей пришлось несколько раз притормаживать, чтобы сфотографироваться с болельщиками. А еще ей понравились подарки — шикарная белая безрукавка на натуральном меху, футболка, повязка и красивый кубок с надписью «Быть примером для многих».

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