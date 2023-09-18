Подмосковные строители восстанавливают жилой дом в центре Мариуполя

Восстановление сильно поврежденного в ходе боевых действий в 2022 году здания идет уже год. Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, в настоящее время в доме заменены системы водоснабжения и водоотведения, ведутся работы по замене окон, систем электроснабжения и отопления, выполняются фасадные работы, усиливаются наружные стены и плиты перекрытий, производятся отделочные работы мест общего пользования.

Эксперты подведомственного Министерству ЖКХ Московской области ГБУ МО «УТНКР» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой» обеспечивают качество и безопасность работ на пострадавших объектах Мариуполя.

Ранее сообщалось, что подмосковный Наро-Фоминск отлично организовал первенство России по вольной борьбе.