«95 тысяч пенсии и 2,2 млн в банках»: сколько Лия Ахеджакова получает из России, живя в Израиле?

Народная артистка России Лия Ахеджакова, которая после начала специальной военной операции (СВО) покинула страну и сейчас проживает в Израиле, продолжает получать доход от российских банков и государства, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Несмотря на переезд, 87-летняя артистка сохранила вклады в российских банках и получает пенсию с надбавками. Ежемесячная выплата составляет 95 тысяч рублей. В эту сумму входят надбавки за звание народной артистки и премии имени братьев Васильевых.

С 2023 по 2025 годы Ахеджакова разместила на счетах в российских банках 2,2 млн рублей. Доход от процентов по этим вкладам превысил 200 тысяч рублей. При этом актриса периодически наведывается в Москву, где остается ее муж Владимир Персиянов.

Отмечается, что у пары есть недвижимость в столице: дом в элитном поселке «Молодой Писатель» стоимостью около 100 млн рублей, а также квартира площадью 47 квадратных метров на улице Удальцова стоимость 25 млн рублей.

Ахеджакова родилась в украинском Днепропетровске. После начала СВО она неоднократно высказывалась против военных действий, что повлияло на ее карьеру на родине. В театре «Современник» и Театре наций были сняты все спектакли с ее участием.

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