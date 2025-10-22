99-летний Никита Симонян раскрыл секрет своего долголетия

Олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян в разговоре со «Спорт-Экспрессом» ответил на вопрос о своем долголетии.

12 октября легенде московского «Спартака» и сборной СССР исполнилось 99 лет.

Симонян сказал, что этот вопрос нужно было задавать его родителям, а сам он ответа не знает.

«А вообще где-то мне неловко, потому что вся моя плеяда — а я беру не только «Спартак», но и вообще всех — уже ушла «туда», а я пока что держусь!» — сказал знаменитый футболист.

Никита Симонян до сих пор является лучшим бомбардиром московского «Спартака» со 160 мячами.

Ранее стало известно, что «Спартак» вышел в четвертьфинал Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе. Соперником красно-белых будет «Локомотив».