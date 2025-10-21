Московский «Спартак» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» в шестом туре группового турнира Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1.

Красно-белым пришлось отыгрываться после гола Хазема Мастури — тунисский нападающий убежал один на один. Еще в первом тайме Маркиньос восстановил равновесие, идеально исполнив штрафной.

Вывел «Спартак» вперед полузащитник Никита Массалыга, которому в октябре исполнилось 18 лет. Третий мяч записал на свой счет Игорь Дмитриев. Красно-белые могли победить крупнее, но Антон Заболотный не смог реализовать пенальти, назначенный за фол против Массалыги.

«Спартак» проводил первый матч с Деяном Станковичем на скамейке после того, как главный тренер отбыл месячную дисквалификацию.

Москвичи заняли первое место в группе С. В плей-офф они сыграют со второй командой группы D, ЦСКА или «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что «Спартак» интересуется вингером «Крыльев Советов» Вадимом Раковым.