Абаскаль назвал Россию приоритетом для продолжения карьеры

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильерме Абаскаль заявил «Спорт-Экспрессу», что хотел бы продолжить карьеру в России. Испанский специалист заявил, что Россия всегда остается для него приоритетом.

Накануне стало известно, что мексиканский клуб «Атлетико Сан-Луис» расторг контракт с Абаскалем.

В апреле или мае Абаскаль собирается посетить Москву, чтобы показать трехлетнему сыну российскую столицу. Испанец назвал родившегося в России мальчика Гильермо-Николай, дав второе имя в честь основателя «Спартака» Николая Старостина.

В России самым яростным критиком Абаскаля был и остается бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой. Он убежден, что хорошим тренером не может быть тот, у кого не было большой карьеры игрока.

«Если Абаскаля снова возьмут в РПЛ, я буду удивлен и возмущен. Не надо смешить футбол. Прекращайте! Есть много заслуженных наших футбольных людей. Не превращайте российский футбол в цирк. Хватит уже», — откликнулся Мостовой на отставку Абаскаля из мексиканского клуба.

Гильерме Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024 года. Под его руководством красно-белые провели 74 матча.