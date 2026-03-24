Экс-тренер «Спартака» Абаскаль вновь остался без работы

Мексиканский футбольный клуб «Атлетико Сан-Луис» сообщил о расставании с главным тренером Гильермо Абаскалем по взаимной договоренности. Испанский специалист проработал в Мексике меньше года.

Бывший тренер «Спартака» возглавил «Атлетико Сан-Луис» в мае прошлого года. Специалисту не удалось существенно улучшить результаты команды. В настоящее время она занимает 15-е место из 18-м в чемпионате Мексики, набрав 11 очков в 12 матчах. В последних шести играх команде Абаскаля удалось одержать только одну победу. В 12-м туре «Атлетико Сан-Луис» проиграл «Леону» (1:2), который находился в турнирной таблице ниже.

В тренерской карьере Абаскаля «Спартак» стал самым значимым клубом и местом, где он задержался максимально долго — с июня 2022 года по апрель 2024-го. Под его руководством красно-белые провели 74 матча. «Атлетико Сан-Луис» — второй по этому показателю (32 игры).

За мексиканский клуб выступает также бывший вингер «Спартака» парагваец Хесус Медина.

