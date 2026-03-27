Абаскаль раскрыл, клубы какой страны выиграли из-за политической ситуации в России

Бывший тренер московского «Спартака» Гильерме Абаскаль в интервью испанскому изданию As высказался о состоянии российского футбола.

Специалист отметил, что РПЛ является очень привлекательной лигой с мощной финансовой поддержкой.

«Но из-за политической ситуации многие игроки, которые раньше приезжали в Россию ради участия в еврокубках, вместо этого отправились в Турцию», — отметил Абаскаль.

По его мнению, галавными бенефициарами сложившей ситуации стали турецкие гранды «Галатасарай» и «Фенербахче».

24 марта Абаскаль расстался с мексиканским клубом «Атлетико Сан-Луис». В ближайшие месяцы испанский специалист планирует посетить Москву, чтобы показать родной город своему сыну Гильерме-Николаю. Абаскаль заявил, что Россия остается для него приоритетной страной в плане продолжения карьеры.