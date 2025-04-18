«Абсолютная ложь»: тренер фигуристок опроверг обвинения в сексуальных домогательствах

Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов в разговоре с «Матч ТВ» опроверг обвинения в сексуальных домогательствах.

В них обвинила специалиста 16-летняя фигуристка академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина. По ее словам, Розанов преследовал ее, когда ей было 11 лет. Якобы тренер заходил к ней в номер с банкой пива и настойчиво предлагал сделать массаж.

Тогда дело не предали огласке, а тренера уволила. При этом гендиректор академии Яна Рудковская рассказала, что Розанов клялся в своей невиновности, но она ему не поверила.

«Все сказанное про меня — абсолютная ложь», — заявил Розанов.

Хореограф Алексей Железняков рассказал, что никогда не замечал за Розановым педофилических наклонностей и предположил, что тренера могли оговорить из мести за что-то.

Ранее в академии Евгения Плющенко расстались с серебряным призером чемпионата России Софьей Муравьевой.