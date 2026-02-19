Аделия Петросян получила подарок от японских журналистов

Российская фигуристка Аделия Петросян на Олимпийских играх пользуется большим вниманием со стороны журналистов. Японские телевизионщики успели вручить ей подарок, сообщает ТАСС.

В среду, 18 февраля, после тренировки произвольной программы спортсменка не стала общаться с журналистами в микст-зоне, но позволила вручить ей сувениры и подарки.

«Я успел передать спортсменке значок с талисманом нашей вещательной компании. Его зовут Wakty, он в виде облачка», — похвастался журналист TBS.

После короткой программы Аделия Петросян занимает пятое место, набрав 72,89 балла. 19 февраля россиянке предстоит борьба за медали, прежде всего, с японскими спортсменами. Выше нее располагаются три фигуристки из Страны Восходящего Солнца — Ами Накаи (78,71), Каори Сакамото (77,23), Моне Чиба (74,00), а также американка Алиса Лью (76,59).

Шестое место занимает экс-россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию (71,77). Фигуристка заявила, что счастлива оказаться в последней разминке на Олимпиаде.