Выступающая за Грузию экс-россиянка оценила свое выступление на Олимпиаде
Фото: [НОК Грузии]
Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, поделилась своими эмоциями от проката короткой программы на Олимпиаде.
«Очень горжусь своим выступлением в последней разминке индивидуального турнира. Я так счастлива, что мои родители могут увидеть своего ребенка на Олимпийских играх в составе сильнейшей команды, который просто сияет. Это похоже на воплощение мечты», — сказала Губанова.
Чемпионка Европы 2023 года набрала 71,77 балла и занимает шестое место после короткой программы. Лидирует в соревнованиях японка Ами Накаи (78,71), россиянка Аделия Петросян располагается на пятой позиции (72,89).
Еще одна бывшая представительница России Софья Самоделкина, представляющая ныне Казахстан, установила личный рекорд в короткой программе (68,47). Зажигательный чардаш принес спортсменке 12-ю промежуточную позицию.
Произвольную программу спортсменки представят 19 февраля.