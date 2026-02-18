Выступающая за Грузию экс-россиянка оценила свое выступление на Олимпиаде

Фигуристка Губанова: «Горжусь своим выступлением на Олимпиаде»

Культура и спорт

Фото: [НОК Грузии]

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, поделилась своими эмоциями от проката короткой программы на Олимпиаде.

«Очень горжусь своим выступлением в последней разминке индивидуального турнира. Я так счастлива, что мои родители могут увидеть своего ребенка на Олимпийских играх в составе сильнейшей команды, который просто сияет. Это похоже на воплощение мечты», — сказала Губанова.

Чемпионка Европы 2023 года набрала 71,77 балла и занимает шестое место после короткой программы. Лидирует в соревнованиях японка Ами Накаи (78,71), россиянка Аделия Петросян располагается на пятой позиции (72,89).

Еще одна бывшая представительница России Софья Самоделкина, представляющая ныне Казахстан, установила личный рекорд в короткой программе (68,47). Зажигательный чардаш принес спортсменке 12-ю промежуточную позицию.

Произвольную программу спортсменки представят 19 февраля.