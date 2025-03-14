Сильнейшая российская фигуристка Аделия Петросян пропустит Кубок Первого канала, который пройдет 15-16 марта в Челябинске.

Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, рассказал, что причиной снятия с турнира стало небольшое растяжение, которое спортсменка получила на тренировке.

17-летняя воспитанница Этери Тутберидзе выиграла главные внутрироссийские старты в последние два года. Петросян становилась победительницей Гран-при России в 2023, 2024 и 2025 годах и выиграла чемпионат России в 2024 и 2025 годах.

Предположительно, Петросян будет участвовать от России в квалификационном отборе на Олимпиаду.

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