Олимпийский чемпион Тихонов предложил дисквалифицировать весь лыжный спорт Норвегии

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в беседе с «ВсеПроСпорт» высказался о скандале с костюмами норвежских прыгунов с трамплина.

На чемпионате мира в Тронхейме сборную Норвегию уличили в жульничестве: уже после проверки костюмов прыгунов с трамплина с экипировкой проводились некие манипуляции. Несколько спортсменов были временно отстранены.

«Норвежцев для меня вообще не существует. Это хамы и астматики. Они пытаются всех обвинить, выступают против допуска российских лыжников. Их вообще надо наказать по полной программе, но другие федерации никак не осмелятся. Они и в биатлоне всегда финишировали в соплях и всегда упрекают остальных, навязывая свою волю», — заявил Тихонов.

Оптимальным наказанием для сборной Норвегии он назвал дисквалификацию всех норвежских лыжников на пять — семь лет.

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