Аделия Петросян впервые прокомментировала победу на олимпийском отборе в Пекине

«В день короткой программы очень переживала, не знала, к чему готовиться, какая-то была неизвестность. В день произвольной, наоборот, была очень спокойной, я получила удовольствие от проката. Отличался контент немного от привычного. Будем над этим работать», — сказала Петросян в эфире Первого канала.