Аделия Петросян впервые прокомментировала победу на олимпийском отборе в Пекине
Фигуристка Петросян впервые прокомментировала победу на турнире в Пекине
Фото: [ISU]
Российская фигуристка Аделия Петросян, победившая на квалификационном турнире в Пекине и завоевавшая именную олимпийскую лицензию, впервые прокомментировала свое выступление.
«В день короткой программы очень переживала, не знала, к чему готовиться, какая-то была неизвестность. В день произвольной, наоборот, была очень спокойной, я получила удовольствие от проката. Отличался контент немного от привычного. Будем над этим работать», — сказала Петросян в эфире Первого канала.
Аделия Петросян набрала по сумме двух программ 209,63 балла. Россиянка опередила чемпионок Европы Анастасию Губанову из Грузии (206,23) и бельгийку Луну Хендрикс (204,96). Известный тренер Александр Жулин отметил, что в Пекине Петросян не рисковала и заявляла слишком сложный контент, решая задачу отбора на Олимпиаду.
В соревнованиях мужчин-одиночников в Пекине первое место завоевал российский фигурист Петр Гуменник.