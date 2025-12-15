Адвокат Долиной подала возражения: певица ответила на жалобу Полины Лурье в Верховном суде

Юристы певицы Ларисы Долиной предприняли следующий шаг в затяжном судебном споре о праве собственности на элитную квартиру в Хамовниках.

Как стало известно РИА Новости, защита артистки подала в Верховный суд РФ возражения на кассационную жалобу покупательницы недвижимости Полины Лурье.

Отмечается, что адвокат народной артистки РФ Мария Пухова зарегистрировала документ 15 декабря. Возражения переданы в судебный состав, который специализируется на рассмотрении семейных и гражданских дел.

Лурье оспаривает в высшей судебной инстанции решение нижестоящего суда, оставившее квартиру в Москве за 112 млн руб. в собственности певицы.

В начале декабря Долина публично заявила о готовности вернуть Лурье деньги за квартиру, которые, по словам самой певицы, были переданы мошенникам.

Ранее сообщалось, что «схема Долиной» создала правовой вакуум на рынке недвижимости.