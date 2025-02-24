Адвокат Ефремова опроверг слухи о найденном у него в колонии телефоне

Сведения о том, что у актера Михаила Ефремова обнаружен мобильный телефон в исправительном учреждении, не соответствуют действительности. Данную информацию опроверг Юрий Падалько, адвокат актера, в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Недавно телеграм-канал SHOT сообщил о проведении масштабной проверки на предмет наличия запрещенных предметов у заключенных в ИК-4 Белгородской области, где находится Ефремов. По утверждению источника, у осужденного артиста якобы был найден телефон с доступом в Сеть.

Защитник подчеркнул, что распространяемые данные — ложь. Другие детали дела юрист предпочел не разглашать, воздержавшись от дальнейших разъяснений.

Ранее сообщалось, что бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев подал в суд заявление о снятии судимости.