Адвокат Карабанов определил срок для блогера Маркаряна

Известному блогеру Арсену Маркаряну, уже обвиняемому в публичных призывах к терроризму, теперь грозят новые серьезные обвинения. Речь идет о статьях, связанных с половыми актами с несовершеннолетними. Как пояснил в интервью Life.ru адвокат Александр Карабанов, основанием для этого стало публичное видео, где фигурант якобы признается в подобных действиях. Следственный комитет обязан провести проверку этих сведений.

По его словам, если в ходе проверки видеозапись признают достоверной, а не шуточной или провокационной, будет незамедлительно возбуждено новое уголовное дело. Его присоединят к уже существующему производству о призывах к терроризму, что значительно усугубит положение обвиняемого. Квалификация преступления и строгость потенциального наказания будут целиком зависеть от установленных следствием деталей.

Юрист добавил, что в базовом сценарии, при подтверждении факта половых сношений с лицом, не достигшим 16 лет, обвинение будет предъявлено по ст. 134 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Однако если будут доказаны насильственные действия или использование беспомощного состояния жертв, в силу вступит более суровая ст. 132 с санкцией от трех до шести лет колонии.

По его мнению, наихудший для блогера расклад наступит, если следствие докажет совершение деяний в отношении двух и более лиц, не достигших 14-летнего возраста. Наличие этих отягчающих признаков автоматически переквалифицирует дело в разряд особо тяжких, где максимальное наказание может достигать 20 лет лишения свободы. Таким образом, изначальное обвинение в терроризме может получить крайне серьезное дополнение, кардинально меняющее судьбу фигуранта.

