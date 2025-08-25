Юрист Краснов раскрыл, какое наказание грозит блогеру Маркаряну

Известный блогер и коуч Арсен Маркарян, прославившийся в русскоязычном сегменте интернета провокационными высказываниями о женско-мужских отношениях, теперь оказался в центре серьезного уголовного дела. Ему инкриминируют оскорбление памяти защитников Отечества с использованием интернета — ч. 4 ст. 354.1 УК РФ. Однако, как отмечает юрист Дмитрий Краснов, это лишь вершина айсберга: в своих видео и постах Маркарян также призывал к терроризму, пренебрежительно высказывался о России и участниках СВО, что может привести к дополнительным обвинениям. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Ситуация усугубилась, когда блогер попытался скрыться от следствия — его задержали в багажнике автомобиля рядом с границей. По словам Краснова, именно попытка побега, как и в случае с блогершей Анастасией Блиновской, стала ключевым фактором для изменения меры пресечения на заключение под стражу. Изначально преступление средней тяжести могло ограничиться крупным штрафом или ограничением свободы, но теперь речь идет о реальном сроке.

Он добавил, что последствия таких действий могут быть крайне серьезными. Помимо основного обвинения, следствие проверяет возможные призывы к насилию, оправдание педофилии (Маркарян публично заявлял о связях с несовершеннолетними) и разжигание ненависти. Общественный резонанс и негативная реакция со стороны депутатов и военных также сыграют роль при вынесении приговора.

По мнению юриста, итогом всего этого может стать максимально строгое наказание — не только пять лет по основной статье, но и дополнительные сроки по другим составам. Дело Маркаряна стало показательным примером того, как провокационный контент и попытка избежать ответственности приводят к жесткой реакции государства и общества, демонстрируя новые границы допустимого в публичном пространстве.

Ранее сообщалось, что допрос Маркаряна закончен и признал ли блогер вину в оскорблении памяти защитников Отечества.