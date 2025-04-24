Адвокат Краснов рассказал, понесет ли убийца Талькова заслуженное наказание
Адвокат Краснов: власти Израиля не станут экстрадировать Шляфмана в Россию
Фото: [Соцсети]
По словам адвоката Дмитрия Краснова, израильские власти не станут экстрадировать в Россию бывшего концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана, которого в северной столице заочно приговорили к 13 годам общего режима за убийство знаменитости. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что в этой ситуации даже запрос Генеральной прокуратуры РФ маловероятно сможет увеличить шансы на экстрадицию, поскольку израильские власти не выдают своих граждан. Таким образом, если у Шляфмана имеется израильский паспорт, то о нем можно забыть.
По мнению юриста, шанс на экстрадицию появится только в том случае, если обвиняемый в убийстве звезды покинет Израиль и выедет в ту страну, у которой с Москвой хорошие дипломатические отношения.
Он отметил, что в очень редких случаях Тель-Авив все же выдает своих граждан для исполнения наказания, однако таких прецедентов очень мало.
Ранее экс-представитель Тальковых высказалась о деталях убийства артиста.