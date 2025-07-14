Адвокат писателя Акунина заявил о его невиновности

Адвокат Олег Дубинин, представляющий интересы писателя Григория Чхартишвили*, более известного под псевдонимом Борис Акунин*, заявил о невиновности своего подзащитного по уголовному делу. Об этом из зала суда сообщил корреспондент РИА Новости.

В понедельник, 14 июля, Второй западный окружной военный суд приступил к заочному рассмотрению дела в отношении Акунина, который обвиняется в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Адвокат писателя настаивает на том, что вина его клиента не доказана.

Акунин фигурирует в двух резонансных списках. В 2023 году Министерство юстиции внесло его в перечень иностранных агентов, а 2024 году Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) признала писателя террористом и экстремистом.

Сам Акунин проживает за границей. После начала специальной военной операции (СВО) на Украине автор «Турецкого гамбита» и «Статского советника» резко высказался о ее проведении и выступил с критикой властей РФ.

Ранее сообщалось, что в фильме о писателе Захаре Прилепине появилась информация о том, кто «заказал» его устранение.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом; Росфинмониторингом признан экстремистом и террористом.