К юбилею Захара Прилепина студенты «Мастерской новых медиа» сняли документальный фильм о писателе, военном и общественном деятеле. В мае 2023 года Прилепин чудом выжил при подрыве машины, но потерял друга — бойца Сашу Злого. В интервью он обвинил Владимира Зеленского в личной причастности к покушению. Об этом сообщает Life.ru.

Писатель заявил, что президент Украины лично санкционировал убийства его друзей и его самого, подчеркнув, что Зеленский — серьезный противник и отвечать ему нужно не риторикой, а делом.

По его словам, личный конфликт превращается в символ противостояния России и Украины, а образ Зеленского в глазах российской аудитории еще больше демонизируется.

Подчеркивается, что история Прилепина — не просто личная трагедия, а часть большой информационной войны. Его слова подчеркивают жесткость противостояния и отсутствие путей к диалогу. Фигура Прилепина объединяет литературу, армию и политику. Его голос звучит громко — и в окопах, и в медиа. Теперь он открыто называет Зеленского врагом, что усиливает градус ненависти в уже ожесточенном конфликте.

Ранее сообщалось, что он может возглавить театр современной патриотической драматургии.