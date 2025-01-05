Адвокат Пономарева пояснила, почему невозможно вызвать Седокову в Латвию из-за смерти Тиммы

Латвийский Следственный комитет возбудил дело по факту смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Друг спортсмена Марк Пугачев утверждает, что планирует дать показания против певицы Анны Седоковой, которая якобы могла заказать убийство экс-возлюбленного. Адвокат Елена Пономарева рассказала, имеются ли перспективы у уголовного дела и что грозит певице, если она откажется лететь на допрос. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По ее словам, для того чтобы вызвать Седокову в Латвию на допрос, следователям сначала предстоит доказать ее причастность к делу. Потом латвийский Следственный комитет должен отправить в Россию запрос на экстрадицию певицы, и Генпрокуратура России станет принимать решение, отправлять ли певицу на допрос или нет.

Юрист подчеркнула, что в силу сложных отношений с Европой, скорее всего, ответ будет отрицательным.

По ее мнению, в случае отказа Седоковой отправиться в прибалтийскую республику на допрос ничего не грозит. При этом латвийские следователи могут попросить отечественные органы организовать им с певицей видеоконференцсвязь либо провести свою проверку причастности звезды к смерти спортсмена.

Ранее сообщалось, что друг погибшего Яниса Тиммы разоблачил измены Седоковой.