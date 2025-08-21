Адвокат Прилучного рассказала об угрозах, поступающих в ее адрес из-за профессии

Адвокат звезды «Мажора» Павла Прилучного пожаловалась на угрозы со стороны неизвестных лиц, которые пытаются выжить ее из собственного дома. Оксана Даниелова рассказала SHOT, что под ее окнами уже некоторое время дежурит подозрительный желтый фургон.

Юрист сообщила, что инцидент начался 18 августа, когда возле ее дома появилась группа агрессивных мужчин. По ее словам, неизвестные не только дежурили у ворот, но и выкрикивали угрозы расправы.

Даниелова заявила, что злоумышленники неоднократно проникали на ее частную территорию с ножом. Кроме того, они целенаправленно выводят из строя средства связи и блокируют доступ к генератору, оставляя дом без электричества и коммуникаций.

Новой ступенью напряженности стало появление возле участка желтого грузовика, который, по наблюдениям Даниеловой, постоянно находится на одном месте. Адвокат рассказала, что неизвестные угрожают подорвать этот автомобиль, чтобы силой добиться ее выселения.

Как рассказала Даниелова, неизвестные обвиняют ее в незаконном проживании в доме, который якобы должен пойти под снос.

Адвокат также связывает это беспрецедентное давление со своей профессиональной деятельностью. В частности, юрист представляла интересы Прилучного в громком деле о его бракоразводном процессе с актрисой Агатой Муцениеце.

