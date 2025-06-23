Адвокат рассказал об условиях содержания совладельца «Торпедо» в СИЗО

Адвокат сообщил, что в настоящее время Соболев находится в карантинном изоляторе — СИЗО № 7 Москвы. В дальнейшем он будет переведен в основной СИЗО, где будет дожидаться решения по апелляции.

«Ни один СИЗО нельзя назвать отелем. Что касается условий, будем стараться, чтобы они была не хуже, чем у других, Соболев ничем отличаться не будет, у него нет привилегированного положения. Единственное, о чем можно сожалеть, что 69-летие человек встретит в изоляторе. Это трагедия. Возраст достаточно серьезный, и суд мог бы пойти на более мягкую меру, на что мы надеемся в Мосгорсуде при рассмотрении апелляции», — сообщил Андрей Алешкин.

Также он сообщил, что его клиент не будет давать показания, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя самого.

Леонид Соболев и директор «Торпедо» Валерий Скородумов были задержаны по подозрению в даче взятки футбольному арбитру. По мнению следствия, они как минимум трижды пытались подкупить судью. Мещанский суд Москвы заключил Соболева под стражу сроком на два месяца.

По предположению журналиста Сергея Ильева, речь идет, в частности, о матче против ФК «Сочи» в гостях, в котором «Торпедо» одержало минимальную победу, забив единственный мяч с пенальти.