Адвокат Тиммы раскрыл новые подробности смерти баскетболиста, связанные с веревкой

Латвийский юрист, адвокат семьи покончившегося с собой баскетболиста Яниса Тиммы Юрис Гринвалдс обратил внимание на некоторые детали дела, которые, по его мнению, указывают на убийство спортсмена, сообщил портал Grani.lv.

Смерть Тиммы наступила в ночь на 17 декабря 2024 года. Его тело обнаружили в одной из московских гостиниц недалеко от места, где живет его бывшая жена певица Анна Седокова. Близкие спортсмена уверены, что это не было самоубийством.

«Глядя на узел веревочной петли, можно увидеть, что узел сложный, завязан точно и аккуратно, что может сделать лицо, обладающее специальными знаниями и практикой. Возможными людьми, которые могут завязать узел такого рода, могут быть моряки, альпинисты, люди, прошедшие специальную подготовку и так далее», — сказал Гринвалдс.

Юрист подчеркнул, что в материалах дела нет информации о проведении криминалистической экспертизы узла петли и методах обвязывания веревки вокруг перильной ленты. Гринвалдс также понадеялся, что следственные органы Москвы рассмотрят жалобы адвокатов об отмене возбуждения уголовного дела.

Латвийский адвокат добавил, что Тимма умер не в своей стране. Несмотря на это, подчеркнул юрист, Латвия своих не бросит и будет добиваться справедливого результата.

27 января правоохранительные органы сообщили, что проверка следствия установила факт суицида баскетболиста Яниса Тиммы.

Ранее журнал Super сообщил, что певицу Анну Седокову намерены вызвать на допрос в Латвию по факту смерти ее бывшего мужа Тиммы.