Проверка следствия установила, что баскетболист Тимма покончил с собой

Следственная проверка установила, что экс-муж певицы Анны Седоковой баскетболист Янис Тимма совершил суицид. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Напомним, 17 декабря тело Тиммы обнаружили в одном из хостелов Москвы, расположенном недалеко от дома Седоковой. В своих соцсетях спортсмен оставлял предсмертные сообщения и до последнего пытался связаться с певицей. Тело Тиммы отправили на родину — в Латвию. Его похороны состоялись 28 декабря в Риге. Седоковой на прощании с экс-супругом не было.

После трагедии общественность и знакомые баскетболиста начали обвинять в его смерти Седокову. Самой певице после случившегося потребовалась медицинская помощь.

23 января сообщалось, что Следственный комитет РФ не стал возбуждать уголовное дело по факту смерти Тиммы.

Тимме было 32 года. Он выступал за российские клубы «Зенит», «Химки» и УНИКС с 2015 по 2021 годы. Баскетболист стал обладателем титула лучшего молодого игрока Единой лиги в сезоне 2014/15. Кроме того, в 2013 году на драфте НБА его выбрал клуб «Мемфис Гриззлис». За свою карьеру Тимма провел 68 матчей за сборную Латвии.

Ранее отец умершего баскетболиста Яниса Тиммы Райтис прокомментировал непростые отношения покойного сына с семьей.