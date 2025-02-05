В Латвии заговорили о возможности вызова Седоковой на допрос по делу Тиммы

Российскую певицу Анну Седокову могут пригласить в Латвию на допрос по делу о смерти ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, сообщил журнал Super со ссылкой на отца спортсмена Райтиса Тимму и адвоката семьи Юриса Гринвалдса.

По словам юриста, ранее Седокова говорила о том, что получала от Тиммы сообщения и фотографии с жутким содержанием перед смертью. Как уточнил адвокат, следователи из Москвы, которые вели дело, допустили ошибку, не потребовав у певицы соответствующие материалы.

Кроме того, рассказал Гринвалдс, на месте обнаружения тела Тиммы была нарушена обстановка. Также, уточнил юрист, свидетеля не пригласили участвовать в следственном эксперименте.

«Если место происшествия было изменено, значит, нужно было делать проверку показаний этого свидетеля: как он нашел [тело Яниса Тиммы], где он нашел, потому что труп находился не там, где был изначально. Также непонятно, кто положил Янису телефон на живот», — сказал Гринвалдс.

Юрист также понадеялся, что в России все-таки возбудят уголовное дело по факту смерти спортсмена.

В ночь на 17 декабря Тимма покончил с собой в одном из московских отелей, находящихся недалеко от дома Седоковой. Баскетболисту было 32 года. 25 декабря тело Тиммы доставили в Ригу. Через два дня тело спортсмена кремировали.

Ранее общественники попытались обвинить Седокову в доведении до самоубийства, однако вина певицы не доказана. Юристы предупреждали знакомых и друзей Тиммы, которые также требовали проверить артистку, что такие обвинения могут привести к последствиям.

Ранее продюсер Павел Рудченко раскрыл, почему билеты на концерт Анны Седоковой не покупают даже в Казахстане.