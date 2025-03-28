Адвокаты Валиевой обвинили WADA в процессуальном мошенничестве

Основанием для пересмотра адвокаты считают процессуальное мошенничество со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В частности, бывший директор лаборатории в Лозанне Марсьяль Сожи написал независимое заключение по делу Валиевой. Специалист провел эксперимент, согласно которому препарат триметазидин мог попасть в организм спортсменки от раскрошенной таблетки ее дедушки, как и утверждала защита. WADA это заключение не приняло во внимание.

Адвокаты считают, что комментарий эксперта был намеренно удален, так как мог привести к оправданию Валиевой.

Ранее стало известно, что против звезды «Реала» Килиана Мбаппе и еще трех футболистов клуба УЕФА открыл дело о неподобающем поведении.