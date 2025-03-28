Адвокаты Валиевой обвинили WADA в процессуальном мошенничестве
Адвокаты Валиевой потребовали пересмотреть вердикт из-за мошенничества WADA
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Адвокаты фигуристки Камилы Валиевой запросили пересмотр решения Верховного суда Швейцарии оставить в силе вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации спортсменки, сообщает Associated Press.
Основанием для пересмотра адвокаты считают процессуальное мошенничество со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В частности, бывший директор лаборатории в Лозанне Марсьяль Сожи написал независимое заключение по делу Валиевой. Специалист провел эксперимент, согласно которому препарат триметазидин мог попасть в организм спортсменки от раскрошенной таблетки ее дедушки, как и утверждала защита. WADA это заключение не приняло во внимание.
Адвокаты считают, что комментарий эксперта был намеренно удален, так как мог привести к оправданию Валиевой.
Ранее стало известно, что против звезды «Реала» Килиана Мбаппе и еще трех футболистов клуба УЕФА открыл дело о неподобающем поведении.