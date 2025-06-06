«Африканцы или русские, нам не важно»: экс-защитник «Зенита» счастлив играть с Оздоевым и Чаловым за ПАОК

Бывший защитник «Зенита» хорват Деян Ловрен рассказал ТАСС о своих ощущениях от игры с российскими футболистами за греческий ПАОК.

Ловрен в течение трех сезонов выступал за петербургский «Зенит» — с 2020 по 2023 год. В это же время там выступал полузащитник Магомед Оздоев, ставший одноклубником Ловрена в греческом клубе. Также за ПАОК играет бывший нападающий ЦСКА Федор Чалов.

«Я счастлив играть в ПАОКе с Федором Чаловым и Магомедом Оздоевым. Счастлив находиться с ними в одной команде. Особенно с Оздоевым, потому что мы выиграли много трофеев с ним в „Зените“. Я не думаю, что в Хорватии и Греции что-то говорят о российских футболистах с точки зрения санкций. Мы сфокусированы только на футболе, африканские это футболисты или русские, нам не важно», — сказал Ловрен.

Магомед Оздоев провел в нынешнем сезоне 41 матч за ПАОК во всех турнирах, забил два мяча и отдал две передачи. Федор Чалов в 42 играх отличился пять раз и семь раз ассистировал партнерам.

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