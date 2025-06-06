Вингер «Спартака» травмировался в матче за национальную команду

Это произошло во время товарищеского матча с командой Мали, который проходил во французском Орлеане. Бонгонда вышел в стартовом составе своей команды, но уже на 24-й минуте покинул поле. О характере травмы и сроках восстановления футболиста пока не сообщается.

Без Тео сборная Конго довела матч до победы. Единственный гол — на счету нападающего «Аугсбурга» Сэмюэля Эссенде.

Тео Бонгонда перешел в «Спартак» два года назад из испанского «Кадиса» за €7,5 млн. Контракт с конголезцем рассчитан еще на два сезона. В минувшем сезоне Бонгонда забил восемь мячей и отдал четыре передачи в 34 матчах за красно-белых в РПЛ и Кубке России.

Ранее стало известно, что полузащитник «Спартака» Эзекиэль Барко хочет вернуться в Южную Америку, чтобы накануне чемпионата мира быть на виду у главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.