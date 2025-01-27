Экс-супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце увлеклась биатлоном

На личной странице в своих соцсетях она поделилась фотографией с винтовкой и рассказала о своих первых успехах. Актриса с гордостью отметила, что поразила все пять мишеней, добавив видео, где она уверенно выполняет стрельбу.

Ранее Муцениеце занялась утренними пробежками, а теперь активно осваивает новый для себя спорт. В личной жизни актриса тоже сделала новый шаг — она встречается с музыкантом Петром Дрангой. Совсем недавно пара вернулась из отпуска на Мальдивах, где отдыхала без детей.

Дети Агаты остались с их отцом, Павлом Прилучным. По сообщениям, сын Тимофей теперь живет с отцом по собственному желанию. Сама Муцениеце перестала давать комментарии о своей прошлой семейной жизни и сосредоточилась на своих интересах и новых начинаниях.

Ранее стало известно о том, что автора хита «Вечно молодой» арестовали за тяжкое преступление.