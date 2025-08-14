Агент Арины Соболенко назвал абсурдом выступление первой ракетки мира без национального флага

Агент Стюарт Дюгвиг, представляющий интересы первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко, в интервью First & Red высказался о том, что спортсменка выступает на турнирах без флага своей страны.

«Абсолютно нелепо, что рядом с ее именем нет флага. То же самое касается российских игроков. Думать, что она связана с тем, что происходит, — абсурд. Она теннисистка. Мне кажется, прошло уже много времени, чтобы мы вернулись к прежнему», — сказал Дюгвиг.

Он отметил, что все осознают, что Соболенко представляет Белоруссию, но воспринимают ее как глобальную звезду, представительницу всего мира.

Ранее стало известно, что российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати.