Рублев вышел в четвертьфинал «Мастерса», где сыграет со второй ракеткой мира Алькарасом

Российский теннисист Андрей Рублев в четвертом круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати уверенно обыграл аргентинца Франсиско Комесанью со счетом 6:2, 6:3.

В четвертьфинале турнира Рублев, занимающий 11-е место в рейтинге, сыграет со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом. На данный момент счет личных встреч 3-2 в пользу испанца. В последний раз турнирные пути соперников пересеклись на Уимблдоне-2025, тогда в четырех сетах победил Алькарас.

Карен Хачанов не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Цинциннати. Россиянин снялся с матча с немецким теннисистом Александром Зверевым, в котором уступал по ходу встречи — 5:7, 0:3. На предыдущем «Мастерсе» в Торонто Хачанов дошел до финала.

Россия будет представлена и в четвертьфинале женского турнира WTA 1000 в Цинциннати: за выход в эту стадию турнира поспорят между собой Екатерина Александрова и Анна Калинская. Также борьбу на турнире продолжает Вероника Кудерметова, которой предстоит матч с полькой Магдой Линетт.

Ранее российская спортсменка Полина Кнороз рассказала, почему российских легкоатлетов не допускают на международные соревнования.