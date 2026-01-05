Агент Гурцкая раскритиковал игру «Зенита» при Сергее Семаке

Футбольный агент и эксперт на телевизионных шоу Тимур Гурцкая в разговоре с «РБ Спорт» раскритиковал игру «Зенита» под руководством Сергея Семака.

Семак возглавляет петербургский клуб с 2018 года. «Зенит» шесть раз подряд выигрывал чемпионат страны, но в минувшем сезоне уступил титул «Краснодара». После первой части РПЛ петербуржцы занимают второе место, уступая «быкам» одно очко.

«Незрелищность команды достигла апогея. Очки они забирают не с Семаком, а очень сильным составом. А игры нет. Смотреть это невозможно», — сказал Гурцкая.

Гурцкая отметил, что Семак перестал как тренер. Он привел в пример Хосепа Гвардиолу и Диего Симеоне, которые в разные моменты своей тренерской карьере находили в себе силы поменять и тактику, и состав команды. Семак же, по мнению эксперта, никак не меняется.

Гурцкая предположил, что фигура Семака устраивает клуб, потому что у того положительный имидж. Семак с супругой воспитывают восьмерых детей, и образ многодетного отца коррелирует с тем, каким в «Зените» хотят видеть главного тренера, считает Гурцкая.

Ранее стало известно, что испанский тренер Хуан Карлос Карседо заключит контракт со «Спартаком» до лета 2028 года.