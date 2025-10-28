Агент Марцела Лички назвал бредом информацию о договоренности тренера со «Спартаком»

Информация о договоренности Марцела Лички со «Спартаком» не соответствует действительности, заявил «Матч ТВ» агент чешского тренера Анатолий Новиков.

СМИ сообщали, что Марцел Личка, недавно уволенный из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк», договорился о двухлетнем контракте со «Спартаком».

«Это неправда. Непонятно, зачем такую бредовую новость кто‑то вбрасывает. Никаких контактов нет», — сказал Новиков.

Представитель тренера рассказал, что в настоящее время Личка улаживает последние дела в Стамбуле и в скором времени должен вылететь в Прагу — заезд в Москву не планируется.

Марцел Личка в России работал в «Динамо» и «Оренбурге». В конце прошлого сезона он был уволен из столичного клуба и заключил контракт с «Фатих Карагюмрюк».

Ранее агент Тимур Гурцкая заявил, что в «Спартаке» больше не говорят о скором увольнении Деяна Станковича.