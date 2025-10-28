Тимур Гурцкая поделился инсайдом о будущем Станковича в «Спартаке»

Известный футбольный агент и инсайдер Тимур Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат» поделился информацией о будущем в «Спартаке» главного тренера команды Деяна Станковича.

По его данным, сербский специалист может сохранить свой пост.

«Расскажу разговоры изнутри «Спартака». Такое впечатление, что прошел некий цунами или ураган и сейчас абсолютное затишье — Станкович тренер «Спартака», — сказал Гурцкая.

Он отметил, что в «Спартаке» затихли публичные разговоры о поисках нового тренера.

«Спартак» под руководством Деяна Станковича, отбывшего месячную дисквалификацию, в Кубке России обыграл махачкалинское «Динамо» (3:1), а в чемпионате страны — «Оренбург» (1:0).

В РПЛ красно-белые занимают шестое место с 22 очками после 13 туров. «Спартак» на семь баллов отстает от лидирующего «Краснодара». 2 ноября команда Станковича сыграет с «быками» в центральном матче 14-го тура.

Ранее бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров пошутил, что к попытке похищения хавбека петербуржцев Андрея Мостового мог быть причастен тренер «Динамо» Валерий Карпин.