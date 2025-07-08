Лучший бомбардир плей-офф КХЛ стал партнером Овечкина

29-летний форвард заработает за год $775 тыс.

В минувшем сезоне Ремпал выступал за клуб «Салават Юлаев». В регулярном чемпионате КХЛ он набрал 61 (31+30) очко в 68 матчах, став четвертым бомбардиром турнира. В плей-офф канадец записал на свой счет 21 (8+13) балл в 19 играх, став лучшим бомбардиром Кубка Гагарина.

Ремпал не был задрафтован ни одним клубом НХЛ, но уже успел отметиться матчами за «Каролину», «Лос-Анджелес», «Ванкувер» и «Вегас». Правда, за пять сезонов в НХЛ у него набрался только 21 матч с двумя заброшенными шайбами и одним голевым пасом.

Ранее стало известно, что НХЛ запретила Александру Овечкину давать эксклюзивные интервью во время отпуска. Это ограничение связано с тем, что лига готовит большой фильм о капитане «Вашингтона».