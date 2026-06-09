Агент назвала клубы, интересующиеся вратарем «Балтики» Бориско

Сразу несколько зарубежных и российских клубов проявляют интерес к голкиперу «Балтики» и сборной России Максиму Бориско, сообщила «Матч ТВ» агент футболиста Марияна Кашчелан.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что за вратарем следят греческий «Панатинаикос» и турецкий «Трабзонспор», причем сам 26-летний футболист склоняется в пользу клуба из Греции.

«К Максу есть интерес от нескольких заграничных команд, не только из Греции и Турции. Желание попробовать себя в Европе есть, но мы не против рассмотреть предложения от команд из России. Максим — идеальный кандидат, если сравнивать по соотношению цена‑качество», — отметила Кашчелан.

Портал Transfermarkt оценивает голкипера калининградцев в €2 млн. В минувшем сезоне он провел 23 матча в РПЛ, пропустив концовку сезона из-за травмы мениска. На этом отрезке Бориско был лучшим в лиге, пропустив лишь 11 мячей и сыграв на ноль 14 матчей.

Сообщалось, что калининградская «Балтика» не собирается распродавать своих игроков и рассматривает кандидата на позицию правого защитника.