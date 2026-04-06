Агент прокомментировал инсайд об интересе «Спартака» к вратарю «Штурма»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий российского голкипера австрийского «Штурма» Даниила Худякова, прокомментировал «Чемпионату» информацию об интересе к его клиенту со стороны «Спартака».

О том, что красно-белые следят за выпускником академии «Локомотива», сообщил инсайдер Иван Карпов. По его данным, «Спартак» устраивает дуэт Александр Максименко/Илья Помазун, но на всякий случай клуб рассматривает возможность экономичный вариант с надежным бэкапом.

Кузьмичев заявил, что ему неизвестно, есть ли Худяков в списках «Спартака», поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об интересе красно-белых он не может.

Худяков выступает за «Штурм» с 2024 года. До перехода в австрийский клуб он успел провести 34 матча за «Локо» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего голкипера в €700 тыс.

Ранее главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высоко оценил игру российских полузащитников команды Руслана Литвинова и Наиля Умярова.