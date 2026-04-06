Карседо назвал двух игроков, изменивших игру «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо выделил в составе команды двух российских полузащитников, Руслана Литвинова и Наиля Умярова, после победы над «Локомотивом» в 23-м туре РПЛ.

«Спартак одержал волевую победу. После пропущенного в первом тайме мяча от Сесара Монтеса красно-белые после перерыва ответили голами Эсекьеля Барко (с пенальти) и Пабло Солари. «Спартак» сократил отставание от идущего на третьем месте «Локомотива» на три очка.

«Хотел бы отметить Литвинова и Умярова, которые здорово действуют вместе при такой схеме. Считаю, их игра добавила нам баланса и позволила стать увереннее в атакующей фазе», — сказал Карседо.

Испанского специалиста порадовала игра команды во втором тайме, когда «Спартак» создал большое количество моментов. Карседо считает, что красно-белые набрали хорошую форму перед кубковым матчем с «Зенитом», который пройдет в Санкт-Петербурге 8 апреля.

