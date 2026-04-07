Агент рассказал о желании лидера «Спартака» остаться в команде

Футбольный агент Адриан Файха, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко, в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» рассказал о том, как проходят переговоры о продлении контракта аргентинского футболиста.

Барко проводит второй сезон за красно-белых, с момента своего прихода в московский клуб он стал лидером команды. Действующее соглашение с футболистом рассчитано до 2027 года, но в «Спартаке» хотели бы его продлить.

Файха заверил, что и Барко хотел бы остаться в «Спартаке». После нескольких недель обсуждения стороны пока не пришли к соглашению, но агент смотрит в будущее с оптимизмом.

«Барко очень нравится Москва, изначально его желание — остаться тут. Он очень ценит отношение болельщиков к себе. Поэтому цель Барко — остаться», — заверил Файха.

В нынешнем сезоне Барко провел 28 матчей за «Спартак» в чемпионате и Кубке России, забив шесть мячей и отдав семь передач.

