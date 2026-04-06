Лидер «Спартака» сравнил человеческие и профессиональные качества Станковича и Карседо

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко в разговоре с Metaratings.ru после победы над «Локомотивом» (2:1) в 23-м туре РПЛ высказался о двух главных тренерах красно-белых, с которыми ему довелось поработать.

Аргентинский полузащитник пришел в команду, когда ее возглавлял Деян Станкович. В ноябре сербский специалист был уволен, на его место пришел испанец Хуан Карлос Карседо.

«Конечно, все люди очень разные. И они тоже были разными, в том числе с точки зрения работы. Но они оба хорошие люди и интересные специалисты. Я очень многому научился у каждого из них и продолжаю учиться», — ответил Барко на вопрос о человеческих и профессиональных качествах двух тренеров.

Лидер «Спартака» в матче с «Локомотивом» отметился голом с 11-метровой отметки. Всего на счету Барко в текущем чемпионате РПЛ шесть голов и шесть ассистов в 23 матчах. Контракт аргентинца действует до 2027 года, но спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао в недавнем интервью дал понять, что достигнута договоренность о продлении соглашения.

