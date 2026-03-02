Агент Селюк обиделся на слова Генича о тренере «Рубина» и предложил ему спор на 10 млн рублей

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы главного тренера «Рубина» Франка Артиги в разговоре со «Спорт-Экспрессом» вызвал на спор комментатора Константина Генича.

Селюк предложил поспорить на 10 млн руб., что «Рубин» с Артигой поднимется вверх по турнирной таблице. Агента возмутили слова Генича о том, что назначение испанца — это «плевок в лицо российскому тренерскому цеху». Он указал, что комментатора не смутили другие назначения иностранцев в РПЛ, в частности, приход в ЦСКА Фабио Челестини.

По условиям предложенного спора, Селюк перечислит 10 млн руб., если «Рубин» упадет ниже седьмого места, если поднимется выше — тогда выиграл он. Если казанцы сохранят позицию, которую занимали до прихода Артиги, — расход.

«Надо соглашаться, наверное. Селюк, может, в турнирную таблицу не смотрел?» — написал Генич в телеграм-канале.

В 19-м туре «Рубин» в первом официальном матче при Артиге проиграл на выезде махачкалинскому «Динамо» (1:2) и опустился на восьмое место, пропустив вперед «Ахмат», взявший верх над ЦСКА (1:0).