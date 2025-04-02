Агент Ткаченко назвал самого востребованного за границей российского футболиста

Авторитетный футбольный агент Герман Ткаченко в интервью Sport24 рассказал о самых востребованных российских игроках за границей.

По его словам, большой интерес зарубежные клубы проявляют к опорному полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову.

«Наиль — главное открытие и вообще лучший игрок сезона. Самый частый запрос из-за границы сегодня — по поводу Умярова. В течение сезона было более трех конкретных запросов по Наилю из Европы — с выражением восхищения», — рассказал Ткаченко.

Наиль Умяров пришел в «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново». Полузащитник провел за красно-белых более 150 матчей во всех турнирах. Но только в этом сезоне, после прихода Деяна Станковича, 24-летний футболист стал твердым игроком основного состава. Умяров сыграл в 21 матче в РПЛ (одну игру он пропустил из-за перебора желтых карточек) и забил один мяч.

После матча с «Зенитом» комментатор Геннадий Орлов назвал полузащитника петербургского клуба Вильмара Барриоса «бледной тенью» на фоне Наиля Умярова.