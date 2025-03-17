Геннадий Орлов назвал полузащитника «Зенита» Барриоса бледной тенью на фоне спартаковца Умярова

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «Спорт-Экспрессу» прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Зенитом» в 21-м туре РПЛ.

Известный петербуржский журналист констатировал, что «Спартак» выиграл центр поля и большинство единоборств в матче. Орлов сравнил игру опорников Наиля Умярова из «Спартака» и зенитовца Вильмара Барриоса.

«Какой замечательный Умяров! Превосходно сыграл. Сколько отборов, перехватов в его исполнении! Какой высокий КПД. Настоящий опорник! На его фоне Барриос просто был бледной тенью», — сказал Орлов.

Также комментатор отметил полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, сделавшего дубль. По его словам, хавбек из Люксембурга «выдал матч жизни».

«Спартак» и «Зенит» делят второе место в чемпионате, набрав по 43 очка. Лидирует в РПЛ «Краснодар» с 46 баллами.